Uccise per gelosia, condannato, ma i familiari protestano: "20 anni sono pochi"

È stato condannato a 20 anni di reclusione Antonio Felli, 28enne accusato dell'omicidio di Gianluca Coppola, 27enne di Casoria (Napoli) ucciso a colpi di pistola. Coppola era stato ferito l'8 aprile 2021 ed è poi morto il 18 maggio in ospedale a causa di complicazioni intervenute. La condanna è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Napoli. La richiesta della Procura era l'ergastolo.

Alla lettura della sentenza i familiari di Gianluca Coppola hanno espresso la loro contrarietà per una pena da loro considerata troppo lieve. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Felli avrebbe ucciso Coppola per gelosia, essendo l'ex fidanzato della ragazza che il 27enne frequentava quando fu ucciso. Tra i due, poco prima dell'omicidio, sarebbe scoppiata una violenta discussione in un bar di Casoria, a distanza di qualche minuto Felli sarebbe tornato sul posto con una pistola esplodendo i colpi di arma da fuoco risultati fatali. Felli è stato poi sottoposto a fermo dai Carabinieri 22 giorni dopo.