Ucciso di botte in strada, Frederick era stato già picchiato: "Nessuno di noi ha fatto nulla"

Frederick Akwasi Adofo, il ghanese di 43 anni ucciso di botte a Pomigliano d'Arco (Napoli), era stato già vittime di altre aggressioni. Lo ha riferito una residente al deputato Francesco Emilio Borrelli, spiegando che in un'occasione il clochard sarebbe stato picchiato da alcuni minorenni che "continuano indisturbati a compiere gesti criminali" ed "ebbe i punti in testa". Il 43enne viene descritto come una persona sempre gentile con tutti. "Sabato, come ogni volta che andavo a fare la spesa li, gli ho comprato il solito panino col prosciutto cotto e la pepsi e come sempre ringraziava" ha raccontato la donna.

Eppure l'ipotesi che qualcuno lo avesse preso di mira acquista sempre più consistenza. Sulla panchina dove era solito sostare l'uomo qualcuno ha lasciato una lettera anonima. "È successo già altre volte e nessuno di noi ha mai fatto qualcosa perché non arrivasse il peggio. Purtroppo il peggio è arrivato. Perdonaci se puoi".

La dinamica dell'omicidio: un video ha ripreso tutto

Secondo quanto ricostruito, nella notte tra il 19 e il 20 giugno l'uomo sarebbe stato picchiato violentemente da due persone, probabilmente due giovani, in via Principe di Piemonte a Pomigliano, poi ha camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all'interno di una corte condominiale. Qui è stato trovato e soccorso, prima di essere trasportato all'ospedale di Nola dove è deceduto per le gravissime ferite riportate.

Stando a quanto trapelato ci sarebbe un video, ripreso da una telecamera della zona, che documenta l'aggressione che poi ha portato alla morte dell'uomo. Nelle immagini si vedrebbero due giovani che colpiscono l'uomo e poi si allontanano. Si tratta di un filmato che ora è al vaglio degli inquirenti, insieme alle immagini riprese da altre telecamere tra via Gramsci e via Principe di Piemonte.

Chi ha ucciso Frederick? E perché? Il 43enne non era un tipo molesto. "Aveva il vizio di bere ma non faceva male a nessuno" ha raccontato un abitante del quartiere. "Augurava a tutti una buona giornata, che gli dessero qualcosa o meno". "Frederick ha donato a tutti amore" ha detto don Pasquale Giannino, parroco della chiesa San Francesco, "sempre col sorriso e senza mai chiedere". La sua non era stata una vita facile. Era arrivato in Italia attraversando il deserto del Sahara per poi attraversare il Mediterraneo su un barcone. Avrebbe conosciuto anche gli orrori dei lager libici. Nel nostro Paese era riuscito anche a conseguire il diploma di scuola media, non riuscendo però mai a sbarcare il lunario. Le indagini proseguono per dare un volto ai due killer.

