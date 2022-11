Ucciso con una freccia mentre festeggia la nascita del figlio: l'omicida incastrato da un video

Era uscito per festeggiare con un amico la nascita del figlio, ma dietro l'angolo ha trovato la morte più assurda. Javier Alfredo Miranda Romero, 41 anni, residente a Marassi, è stato trafitto da una freccia scagliata dall'inquilino di un palazzo in vico Archivolto de Franchi.

Come ricostruito da Genovatoday Evaristo Scalco, 63 anni, nato a Genova ma trasferitosi a Cittiglio, in provincia di Varese, viveva da pochi mesi nel centro storico per lavoro. Era stato ingaggiato come artigiano di coperta in porto e nel tempo libero costruiva archi. Martedì sera tornava da Malta dove aveva fatto da prodiere ad un'imbarcazione a vela. "Volevo dormire e quelle urla mi hanno impedito di farlo", racconterà ai carabinieri dopo il delitto.

Javier Miranda faceva l'operaio, aveva una piccola impresa e si dedicava all'edilizia acrobatica, nato in Perù, viveva a Genova da 26 anni dove si era sposato e aveva avuto un figlio. Poi la nuova compagna e la sera di Halloween l'arrivo del secondogenito. Martedì sera la decisione di andare a vedere la partita di Champions al bar con gli amici e brindare per la nuova nascita. La felicità e la voglia di festeggiare con l'amico di sempre, poi la tragedia probabilmente figlia dell'esasperazione in cui vivono i residenti del centro storico di Genova.

Nel video delle telecamere del sistema di sorveglianza si vede Javier Miranda andare proprio sotto l'abitazione di quello che sarà il suo assassino e qui inizia una rapida sequenza di eventi che porterà alla tragedia: "Gli gridava insulti razzisti" metterà a verbale un amico di Javier. Diversa la versione di Evaristo che si sarebbe lamentato del baccano in strada.

Fatto sta che Scalco prende dal suo salotto un arco e lancia una freccia contro il passante. Javier viene colpito al fegato: barcolla e perde sangue mentre l'amico chiama i soccorsi. Poi rovina a terra proprio davanti alle videocamere di sorveglianza. Si vede poi Evaristo Scalco scendere in strada e cercare di estrarre la freccia dall'addome con una pinza e uno straccio bianco, ma poi viene aggredito dagli amici di Javier che poi lo consegnano ai carabinieri. Romero morirà dopo sette ore di agonia nel reparto trapianti del policlinico San Martino: Scalco finisce in carcere a Marassi con l'accusa di omicidio volontario aggravato. "Volevo solo dormire, non riuscivo - ha detto agli inquirenti -. Ho perso la testa quando li ho visti urinare contro il muro. Ho gridato loro se fossero degli incivili. A quel punto mi hanno lanciato contro uno o due petardi. Non ho capito cosa fossero ma mi sono spaventato. Per questo ho usato l?arco ma non volevo uccidere".

Ma nel quartiere sono i vicini a raccontare come quella vissuta sia stata una notte come tante: "Ma questa volta c'è scappato il morto".