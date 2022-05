Operaio "ucciso" da un lama in allevamento: titolari accusati di omicidio

Mauro Capicchioni non sarebbe stato stroncato da un malore, ma è deceduto a causa di diverse ferite riportate alla testa dopo essere stato vittima di un'aggressione da parte di un esemplare di lama maschio, avvenuta all'interno dell'allevamento della fattoria nella quale lavorava. La tragedia risale al 3 luglio del 2021, ma adesso è arrivata la perizia del medico legale che ha confermato la causa del decesso, cambiando le carte in tavola. La procura di Como ha anche accusato titolari dell'agriturismo e dell'allevamento di animali, di omicidio colposo.

Il 64enne di Cernobbio, in provincia di Como, si occupava ogni giorno di quegli animali, li accudiva e gli dava da mangiare. Non indossava alcun indumento protettivo perché gli animali dell'allevamento erano sempre stati mansueti e non avevano mai manifestato comportamenti violenti. Eppure quel giorno, un esemplare maschio di lama è riuscito ad atterrarlo, per poi colpirlo ripetutamente con gli zoccoli, causando profonde ferite ai polsi e al ginocchio, diversi traumi alla testa e un'emorragia polmonare provocata dai calci ricevuti sul petto.

Secondo la perizia del medico legale, a provocare il decesso di Mauro Capicchioni è stato l'insieme di tutte queste ferite. Al termine delle indagini le autorità hanno contestato agli imprenditori di non aver previsto una serie di protezioni da adottare nelle situazioni di rischio di esposizione a urti e aggressioni di animali, come testate o morsi, a cui era esposto l'uomo, soprattutto quando si trovava a lavorare in solitudine. Nella struttura sono risultati assenti anche alcuni sistemi di emergenza, come la predisposizione delle vie di fuga e l'allarme acustico.