Lite condominiale si trasforma in omicidio: muore colpito da calci, pugni e una mazza da baseball

Un litigio tra condomini che si trasforma in una brutale aggressione. Un uomo di 60 anni è morto a Roma a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato aggredito con calci, pugni e colpi di mazza da baseball, una violenza scaturita da futili motivi. I fatti risalgono allo scorso 26 giugno: da quel giorno il 60enne ha lottato tra la vita e la morte al Policlinico Gemelli, prima di arrendersi. Con la morte dell'uomo, in automatico, si è aggravata la posizione di tre persone, accusate ora di omicidio in concorso.

Roma, pestato a morte per una lite condominiale

I fatti nella zona di Casal Lumbroso, zona di residenza della vittima e dei suoi aggressori. Vicini di casa, a pochi metri di distanza tra loro. Da tempo andavano avanti tra loro discussioni, dispetti, sguardi torvi e litigate. Il 26 giugno la situazione è degenerata. Da una parte un 26enne siriano e due italiani di 37 e 30 anni. Dall'altra la vittima - di 60 anni -, e un 56enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Ostia sarebbe nata una lite, con i tre che hanno colpito i "rivali" con calci, pugni, nonché con una mazza da baseball e un mattarello in legno

Fermate tre persone

Il 60enne, a seguito delle ferite riportate, è successivamente deceduto presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Raccolti i gravi elementi indiziari, i carabinieri hanno identificato i tre e li hanno sottoposti a fermo di indiziato di delitto. Nel corso delle perquisizioni che sono seguite, a casa di uno dei tre fermati i militari hanno rinvenuto una mazza da baseball che, non si esclude, sia la stessa utilizzata durante la lite. L'arma è stata sequestrata. Il fermo dei tre uomini, su richiesta della Procura della Repubblica è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per tutti e tre.

