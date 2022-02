Ugo rossi, arrestato (di nuovo) il consigliere no vax

Nuovo arresto e nuovi guai per Ugo Rossi, consigliere comunale No vax di Trieste e leader del Movimento 3V. Nella mattina di oggi, venerdì 4 febbraio, Rossi è stato portato via dagli agenti della Polizia Locale intervenuti questa mattina durante un sopralluogo della V Commissione. L'appuntamento era stato organizzato nei locali del ricreatorio Giovanni Toti, sul colle di San Giusto, a Trieste, il consigliere è riuscito ad entrare nonostante l'obbligo di mostrare il green pass, di cui è sprovvisto, così l'altra consigliera Angela Brandi è stata costretta a chiamare le forze dell'ordine.

Nonostante i ripetuti inviti della polizia a lasciare il posto, Rossi non ha voluto sentire ragioni, fino a quando non è scattato l'arresto e il trasferimento in caserma. Non si tratta della prima volta in cui il consigliere no vax finisce nei guai: oltre ad aver tentato di entrare, sempre senza green pass, alla Risiera di San Sabba in occasione della Giornata della Memoria, lo scorso settembre, durante la campagna elettorale, Rossi era stato protagonista di un episodio simile a quello avvenuto oggi.

In quella occasione il consigliere era intervenuto in difesa di una militante del movimento che non voleva indossare la mascherina dentro ad un ufficio postale di Trieste, finendo per innescare una colluttazione con i carabinieri. Lo scontro con i militari gli è costato una condanna a cinque mesi di reclusione per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, pronunciata lo scorso 12 gennaio dal Tribunale di Trieste.

Uno scenario simile a quello odierno, in cui Rossi è arrivato al "contatto" con le forze dell'ordine, opponendosi e resistendo all'arresto: una scena simile a quella dello scorso settembre. L'accusa è ancora una volta resistenza a pubblico ufficiale.