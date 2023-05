Ulisse Idra si è schiantato contro un grattacielo: gravissimo

Ha sbattuto più volte contro la parete di cemento di un palazzo. Ulisse Idra, il base jumper 33enne di San Nicolò Arcidano (Oristano) era a Benidorm, in Spagna. Il 27 aprile stava partecipando al campionato mondiale di base jumping. Ora si trova in ospedale ad Alicante, lotta tra la vita e la morte.

"È vivo per miracolo", dice il padre, Walther. Il giovane ha riportato numerose ferite e danni: un trauma toracico causato dalla rottura dell’aorta polmonare, un polmone perforato, il femore spostato e nove costole e un gomito rotto. Il padre, insieme alla fidanzata di Ulisse, Petra Noli, ha aperto una raccolta fondi online: "Ha all'attivo oltre undicimila lanci, il suo lavoro di paracadutista non è stabile, non ha nessun contratto", spiega il padre del trentatreenne."Non può nemmeno contare su una quota a sua disposizione durante il periodo di malattia". Sull'opportunità di tale raccolta fondi ha espresso dubbi sui social la giornalista Selvaggia Lucarelli. Ma quel che più conta sono le condizioni di Idra: gravi.

Ulisse si era lanciato da uno degli alberghi più alti d'Europa, quasi 200 metri per una struttura che per diversi anni è stata la più alta della Spagna. "È andato a impattare per tre volte sulla parete dell'edificio dopo che aveva aperto il paracadute - ha detto ai quotidiani sardi Petra Noli -, e nonostante questo è riuscito a manovrarlo riuscendo ad atterrare senza precipitare. Purtroppo gli impatti ripetuti contro le pareti dell'edificio gli hanno causato numerose fratture e traumi". La prognosi non è stata sciolta e quindi non è fuori pericolo.

Sono ore di apprensione per uno dei base jumper più forti al mondo. Da chiarire le cause della virata di Ulisse verso l'edificio: errore umano o guasto le due ipotesi principali.