Coppia muore nell'incendio di casa, non è stato un incidente: fermato un uomo

Umberto Della Nave e Dina Del Lungo, gli anziani coniugi di 83 e 81 anni trovati carbonizzati nella loro abitazione a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, lo scorso 5 dicembre, sarebbero stati uccisi. L'incendio che ha devastato la loro abitazione, al cui interno sono stati rinvenuti i loro cadaveri, non sarebbe scoppiato per una tragica fatalità e, soprattutto, la coppia sarebbe morta prima che le fiamme avvolgessero la casa. In un primo momento si era pensato a un incidente, a un corto circuito di una poltrona, poi è arrivata la svolta dopo una settimana di indagini: i coniugi sarebbero stati uccisi durante un'aggressione avvenuta in precedenza, e poi la casa in via Roma, in località Osteria Nuova, sarebbe stata data alle fiamme per depistare le indagini.

Nella giornata di ieri, lunedì 11 dicembre, i carabinieri hanno fermato un uomo, sospettato di essere l'autore materiale del delitto. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, l'indagato avrebbe picchiato a morte l'anziano e poi avrebbe strangolato la moglie. Quando i vigili del fuoco sono entrati all'interno della casa dei coniugi la sera del 5 dicembre era completamente invasa dal fumo e con le fiamme ancora alte. Marito e moglie erano già morti quando sono stati estratti i corpi. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, si erano recati anche i carabinieri con il reparto specializzato nelle investigazioni scientifiche e il magistrato di turno. Gli anziani coniugi avevano perso un figlio di 46 anni nel 2022. Il sospettato del duplice assassinio sarebbe un uomo di 45 anni di origini calabresi, ma la sua identità non è stata resa nota. Da chiarire anche l'eventuale movente del duplice omicidio, ma una delle piste più accreditate al momento sarebbe quella della storia di usura culminata con una violenta aggressione.

Continua a leggere su Today.it...