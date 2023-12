Il fuoco da una poltrona, poi il dramma: marito e moglie morti in casa

Un uomo e una donna sono morti in un incendio scoppiato nella serata di martedì 5 dicembre in un appartamento-terratetto nel comune di Bagno a Ripoli, in località Osteria Nuova, in provincia di Firenze. Dopo una segnalazione, i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Pontassieve e della sede centrale, sono intervenuti per spegnere le fiamme. Entrati all'interno dell'appartamento in via Roma, invaso dal fumo e con alcune stanze con le fiamme ancora attive, hanno estratto le due persone dichiarate decedute dal medico del 118. Le vittime sono Umberto Della Nave, 84 anni, e la moglie Dina Del Lungo, 83 anni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti e i rilievi necessari.

Umberto Della Nave e la moglie Dina Del Lungo morti a Bagno a Ripoli

I due anziani vivevano da soli con l'aiuto di una badante che però non era in casa quando sono scoppiate le fiamme, e non ci sarebbero altre persone coinvolte nel rogo. Secondo quanto appreso finora, le fiamme potrebbero essere partite a causa di un cortocircuito di una poltrona elettrica. Il fuoco ha avvolto la donna che, essendo invalida, non è riuscita a fuggire. Il marito ha cercato invano di salvarla, finendo anche lui ucciso. La coppia era molto conosciuta nella piccola frazione di Bagno a Ripoli avendo gestito per anni una bottega.

"È un gran dispiacere, erano brave persone", racconta una vicina di casa a FirenzeToday. Tra amici e conoscenti c'è incredulità. "Ieri pomeriggio ero andato a sistemargli il televisore, poi ci siamo salutati", dice un altro vicino. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al 118, sono intervenuti anche il sindaco Francesco Casini, i carabinieri e la polizia municipale. La coppia viveva da sola. Circa un anno fa il figlio era deceduto. Il pm di turno ha disposto il trasferimento delle salme presso l'istituto di medicina legale per effettuare l'autopsia.

