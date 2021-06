Umberto e Greta travolti e uccisi da un motoscafo: indagati due turisti tedeschi

Dramma sul Lago di Garda. Le vittime sono Umberto Garzarella, 37 anni, di Salò, e Greta Nedrotti, 25 anni, di Toscolano Maderno. Lui è morto sul colpo, lei è stata sbalzata in acqua, il corpo della giovane è stato ritrovato dopo ore di ricerche.

L'incidente sul Lago di Garda

Due turisti tedeschi, che erano a bordo del motoscafo, sono indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso: "C'era buio, non ci siamo accorti di nulla" hanno detto agli inquirenti. Su un motoscafo sabato notte nelle acque del Lago di Garda all'altezza di Salò, in provincia di Brescia, sono letteralmente planati sopra la barca in legno su cui si trovavano i due giovani, squadrciandola.

Tutto inizia nella notte tra sabato e domenica, come ricostruisce BresciaToday, quando un turista tedesco si è fatto medicare le ferite riportate in quello che è sembrato un "non grave" incidente nautico. Di prima mattina però, attorno alle 5:00, nel golfo di Salò è stata trovata una piccola barca di legno che, alla deriva, trasportava il corpo senza vita di un uomo, identificato poi come il 37enne Umberto Garzarella, imprenditore locale, titolare di una concessionaria di impianti termici.

Umberto Garzarella e Greta Nedrotti travolti e uccisi

L'ipotesi, emersa già nella mattina, che assieme a lui ci fosse anche una donna (sull'imbarcazione sono stati trovati vestiti e oggetti femminili), col passare delle ore è stata confermata. A una profondità di circa 98 metri, davanti al porto di Portese, frazione di San Felice del Benaco, gli uomini impegnati nelle ricerche hanno trovato il corpo senza vita di Greta Nedrotti.

I due turisti tedeschi sono stati indagati a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso. Si attendono gli esami del sangue. I due viaggiavano a bordo di un motoscafo preso a nolo alle Rive di Salò, quello che è entrato in collisione - con una dinamica ancora da chiarire - con la barca di Garzarella. Da capire il perché non abbiano dato l'allarme, e se fosse stato possibile salvare la vita alle due vittime. Umberto Garzarella, imprenditore e titolare di un centro di assistenza di impianti termici e appassionato di nautica, era molto conosciuto nella cittadina salodiana, dove aveva molti amici con i quali condivideva le sue passioni, a cominciare dallo sport e dai viaggi. "Uno dei sorrisi più belli di Saló... e dei più sinceri! Ciao Umbi... non ci credo ancora", scrive un amico su Facebook.

Greta Nedrotti, foto da Facebook