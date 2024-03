Un marinaio di 45 anni è morto schiacciato a bordo di una nave

Ennesima morte sul lavoro. Un marinaio di 45 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto all'interno del porto di Napoli nella serata di ieri 23 marzo. La vittima, Gaspare Davì originario di Trapani, stava lavorando a bordo della nave Antares della Gny e stava ultimando le manovre di carico prima della partenza, quando è rimasto schiacciato dalla ralla, intenta a posizionare un semirimorchio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante le procedure di carico dell'imbarcazione, l'uomo non si sarebbe accorto della manovra di posizionamento di un semirimorchio ed è stato colpito dalla ralla. Il 45enne è morto sul colpo poco prima della partenza della nave. Sull'incidente la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta.

I sindacati si dicono sgomenti per l'accaduto ed esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del marinaio, in particolare alla moglie e alle due figlie. "Intorno alle 19,50 di sabato un uomo è morto nel porto di Napoli, mentre lavorava a bordo della nave Antares della Gnv. Il marinaio di bordo stava ultimando le manovre di carico, prima della partenza della nave, quando è rimasto schiacciato dalla ralla, intenta a posizionare un semirimorchio. L'uomo di 45 anni non si è accorto della manovra ed è rimasto schiacciato, morendo sul colpo". È quanto rende noto la Fit Cisl Campania, che esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del marinaio, in particolare alla moglie e alle due figlie.

La Fit Cisl Campania esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del marinaio, in particolare ai familiari. "Siamo stanchi di leggere fiumi di parole e commenti inutili - dice il segretario generale Alfonso Langella - che ogni volta accompagnano una morte assurda come quella avvenuta ieri sera. Non spetta a noi individuare le responsabilità, ma come sindacato chiediamo alle istituzioni nazionali e locali di fermare questa ondata di tragiche morti e di intervenire sulle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che evidentemente non sono sufficienti o adeguate. Non possiamo definirci un Paese civile se un lavoratore rischia ogni giorno di perdere la vita in questo modo".

"Facciamo un appello accorato alle istituzioni - conclude Langella - oggi manca una formazione continua e strutturale, che dev'essere in capo a tutte le aziende. Accanto a questo, vanno intensificati i controlli ed emesse sanzioni più severe. Se non prendiamo la situazione di petto, continueremo solo a piangere i morti".