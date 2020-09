Una marea bianca per Willy: "Quello che è successo riguarda tutte le famiglie"

Si stanno svolgendo oggi i funerali di Willy Monteiro nel campo di Paliano. Familiari e amici (e anche Conte) indossano maglie e camicie bianche, come la maggior parte dei partecipanti: è stata una richiesta della famiglia del giovane, come "segno di purezza e di gioventù". Gli agenti e i funzionari si affacciano nella sala e ne escono con gli occhi lucidi. Lo fanno anche molte persone comuni, parenti che piangono altre persone che non ci sono più, operatori sanitari. Tre di loro entrano nella sala per manifestare la loro vicinanza alla famiglia Monteiro.

"Ho un figlio che ha 18 anni, pochi in meno di Willy", racconta Angela, tra le lacrime. "Quello che è successo riguarda tutte le madri, è un dramma di tutte le famiglie. Mi sono sentita di fare le condoglianze alla madre e di dirle che il sacrificio del suo angelo non sarà dimenticato. Mi ha ringraziato con un filo di voce, non aveva nemmeno la forza di parlare", dice.

I funerali di Willy Monteiro a Paliano

Il carro funebre è partito alle 9.10 dalla camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata. Sulla via palianese, dalle prime ore della mattina, c'e' un lungo serpentone di auto e pullman, ai lati della strada un incontenibile via vai di ragazzi in maglietta bianca e mascherina. Si mettono in coda ordinati per entrare al campo sportivo 'Piergiorgio Tintisona' di Paliano, nel giorno del lutto cittadino, a dare l'ultimo saluto a Willy Montero Duarte, il 21enne del borgo ciociaro ucciso di botte a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Lo sforzo organizzativo per permettere a tutti di partecipare in sicurezza alle esequie, previste per le 10, e' enorme, con le forze dell'ordine a dirigere il traffico e indicare i parcheggi allestiti per l'occasione. Le entrate sono contingentate, all'ingresso del campo sportivo si misura la temperatura nel rispetto delle regole anti-Covid. Tante le persone di origine capoverdiana, come la famiglia di Willy, alcune giunte in pullman.

Anche il presidente del consiglio Giuseppe Conte in camicia bianca al funerale del giovane. Un segno di vicinanza alla famiglia, originaria di Capoverde, dove il bianco, oltre che simbolo di purezza come nella nostra tradizione, esprime il lutto per la morte di un giovane. In bianco molte delle personalità presenti alla cerimonia di Paliano, coi quali Conte si è intrattenuto prima che iniziasse la funzione: dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese a Nicola Zingaretti, ai sindaci dei comuni della zona, in particolare i primi cittadini di Colleferro e Paliano.

Le offerte raccolte nel corso della messa per i funerali saranno devolute, per volere della famiglia del giovane, alla Caritas. Lo ha detto durante la cerimonia il vescovo di Tivoli e Palestrina monsignor Mauro Parmeggiani.‎ La celebrazione è accompagnata da musica e cori. Willy "si è sacrificato sulla croce come un giovane Cristo. Per amore dell'amicizia che deve essere d'esempio chi vede come vita il culto della forza, della violenza", ha detto il vescovo.‎ Un lungo applauso ha accolto il feretro. Prima dell'arrivo del feretro a Paliano, il premier si è intrattenuto e ha avuto un dialogo con i sindaci del territorio insieme al governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al ministro dell'interno Luciana Lamorgese.

Alle ore 11 si è conclusa la cerimonia religiosa. Duecento i palloncini bianchi lasciati andare, 'liberati' in cielo, tra lacrime ed applausi, dagli amici del 21enne. Mentre il vescovo di Tivoli e Palestrina, che ha celebrato le esequie, ringraziava i genitori di Willy "per aver creato una famiglia così bella e buona. Abbiate fede".