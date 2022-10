Università a Scampia: per dire basta alla camorra e sognare un futuro pieno di luce

Università a Scampia: per dire basta alla camorra

Domani la nuova sede di Scampia dell'Università Federico II inaugura il suo anno accademico. Nasce lì dove prima c'era una delle Vele, simbolo di un quartiere - Scampia - che da anni lotta per smettere di essere una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa. Un quartiere che da anni lotta per non essere più solo ed esclusivamente la terra del Sistema. La struttura è stata realizzata dal Comune di Napoli ed è il frutto di un progetto costato 51 milioni di euro finanziato con fondi comunali e con il fondo sviluppo e coesione attraverso un accordo quadro firmato con la Regione Campania. Al centro della struttura, a pianta circolare, c'è una corte illuminata dalla luce naturale che collega internamente i diversi spazi. Sette i piani dell'edificio, quattro sono riservati alla didattica, uno ai laboratori e due all'area clinica che entrerà in funzione successivamente.

Manfredi: "Questa è un’università non a Scampia ma per Scampia"

"Questo è soltanto un tassello del nostro programma d'investimento su Scampia che significa maggiore qualità quotidiana, quindi manutenzione del verde, manutenzione del parco, la possibilità di migliorare i trasporti in questa parte importante della città, un’università non a Scampia ma per Scampia”, afferma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “E’ un grande piano di restart Scampia con l'abbattimento, la ricostruzione e in alcuni casi la riqualificazione delle vele continuando il percorso che era già stato avviato in passato a Scampia rafforzandolo con il grande investimento del Pnrr", conclude.

I cittadini di Scampia hanno diritto di crescere e sognare

A più riprese abbiamo affermato che la camorra si combatte con la cultura. A più riprese abbiamo detto che tutto “il male” di un paese è dato dalla criminalità organizzata. Creare un luogo di studio, di crescita umana, formativa e culturale all’interno di un quartiere come Scampia, senza ombra di dubbio, appare come una manna dal cielo. Ovviamente, il lavoro non termina domani, con l’inaugurazione. La giornata di domani rappresenta l’inizio di un percorso che impiegherà molti anni per cambiare non soltanto l’immagine del paesaggio; ma anche e soprattutto l’aria che la popolazione respira. I cittadini di Scampia hanno diritto di crescere e sognare e, adesso, la nuova sede dell’Università Federico II ha l’opportunità di garantire fino in fondo questo diritto. Non illudiamoci, però, che questo basti. Vedremmo, in pochi istanti, una enorme opportunità mutare in un danno per la collettività, per la qualità della democrazia. Per combattere la camorra serve anche “fargli male”, ma a fin di bene, raccontando la storia per come la si vede. L’offesa all’immagine di una città non proviene dalle persone che vivono nei quartieri di frontiera, ma dai tanti camorristi in libertà. Prima di qualsiasi inaugurazione, iniziamo tutti a parlare di Scampia non più come “la terra di Gomorra” ma, piuttosto, come del quartiere dove, adesso, tanti giovani lavorano, studiano e fanno sacrifici per irradiare di luce il proprio futuro.