Furibonda lite in casa: donna accoltella il compagno

Un uomo e una donna sono arrivati, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, all'ospedale di Trieste con ferite di arma da taglio. Lui in condizioni serie, lei con tagli lievi. Secondo quanto ricostruito i due sono legati sentimentalmente e al culmine di una lite furibonda in casa lei avrebbe colpito il compagno. Sul caso indagano i carabinieri.

Quello che è certo è che l'uomo è stato soccorso dal 118 e aveva delle ferite al torace. Ora è ricoverato. Le sue condizioni sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna ha fatto ricorso alle cure mediche ma per ferite molto più lievi. Nell'abitazione della coppia, in via Cumano, sono in corso i sopralluoghi degli inquirenti.

