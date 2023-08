Un uomo è stato accoltellato a morte dopo una lite

Una lite finita in tragedia. Un uomo di 44 anni è stato ucciso oggi 13 agosto a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, al culmine di un litigio. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, di origine nordafricana, sarebbe stato colpito con almeno una coltellata al torace durante una lite con un gruppo di ragazzi, tutti italiani, in un'area verde in vicolo Baciadonne.

È intervenuto il 118 ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 44enne. Gli investigatori dell'Arma hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori. Ancora da definire le ragioni della lite che sarebbe scoppiata comunque per futili motivi.

I carabinieri hanno portato in caserma un gruppo di ragazzi italiani, presenti nell'area verde al momento della tragedia e rintracciati dai carabinieri a poca distanza dal parco. Tra loro pare che ci sia anche chi è sospettato di essere l'autore dell’omicidio.