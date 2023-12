Con arco e frecce semina il panico e minaccia tutti (carabinieri inclusi): finisce malissimo

Scene di ordinaria follia a Sorso, paese a pochi chilometri da Sassari. Sabato sera. Tarda sera. Erano le dieci circa quando un uomo di 42 anni ha fatto il suo ingresso nel giardino pubblico San Pio con arco e frecce e ha cominciato a prendere la mira contro un gruppo di giovani, molti dei quali minorenni, minacciandoli a parole. Lo racconta oggi il quotidiano locale La Nuova Sardegna.

Poco dopo sarebbe iniziato un inseguimento per le vie di Sorso, con i ragazzi in fuga per la paura e l'uomo che correva dietro di loro brandendo arco e frecce. Alcuni residenti hanno chiamato le forze dell'ordine. L'arciere a quel punto è tornato indietro e si è ripresentato nei pressi dei giardinetti.

Due carabinieri in borghese di passaggio si sono visti anch'essi puntare l'arma contro e hanno immediatamente cercato di neutralizzare l’uomo: prima si sono qualificati e successivamente hanno atteso l'arrivo dei rinforzi prima di agire. L'uomo non voleva saperne di "arrendersi". Poi è stato atterrato, fermato e poi posto ai domiciliari. Dovrà rispondere di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, ma sono possibili anche altre imputazioni.

