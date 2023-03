Minaccia i passanti con un coltello, arriva la polizia e lo placca: il video

Ha terrorizzato il centro storico di Aversa, in provincia di Caserta, con un lungo coltello. Poi l'intervento della Polizia ha evitato problemi. Uno dei poliziotti è infatti riuscito a raggiungere l'uomo, placcandolo dopo averlo colto di sorpresa da dietro. Poi, l'uomo è stato bloccato a terra dalle forze dell'ordine. La scena dell'operazione di polizia è stata ripresa in un video ed è diventata subito virale in pochi minuti. Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, è intervenuta anche la Polizia Penitenziaria, visto che l'episodio è avvenuto poco distante dal carcere di Aversa.

La paura in centro storico e il placcaggio: il video

Il video è stato rilanciato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi-Sinistra sul suo profilo Facebook: "Queste immagini – si legge nel post pubblicato da Borrelli, che cita il messaggio di chi gli ha inviato il video – giungono dal centro di Aversa, dove grazie all aiuto delle forze dell’ordine si è evitato il peggio". L'episodio, secondo le prime ricostruzioni, è accaduto nella mattina di venerdì 24 marzo 2023: nel placcaggio un poliziotto è rimasto ferito e uno contuso.

Pare che l'uomo fosse in stato di alterazione fisica mentre si aggirava in strada con un lungo coltello. L'uomo sarebbe poi stato portato in commissariato e accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

