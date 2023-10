"Sei la mia schiava, ti butto nel Po", padre e marito violento arrestato per stalking

Era ossessionato da moglie e figlie, le cercava ovunque. Ha anche minacciato parenti e maestre delle bambine, di 10 e 4 anni, perché era convinto gli impedissero di vederle, oltre ad aver violentato la moglie. Per questo è stato definito "estremamente pericoloso" dagli inquirenti l'uomo, 40 anni, di origini albanesi già condannato lo scorso giugno a 8 anni e 6 mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e per aver ripetutamente abusato sessualmente di sua moglie. In attesa che la sentenza diventi definitiva è finito nel carcere di Cà del Ferro, stavolta accusato di stalking nei confronti dell'ex coniuge e delle figlie della coppia.

"Cremona si ricorderà di me, brucio tutto"

Come riporta la stampa locale, l'uomo, 40 anni, è un muratore, per lavoro gira l'Italia. La polizia gli ha dato la caccia e lo ha trovato ieri, mercoledì 18 ottobre, a Cremona. Gli investigatori lo hanno definito una persona "estremamente pericolosa".

La prima indagine nei suoi confronti per maltrattamenti e violenza sessuale è scattata agli inizi del 2022, quando la moglie, 32 anni, si è presentata terrorizzata in Questura per denunciare suo marito, un "padre-padrone", geloso, che dal 2017 ha reso un inferno la vita all'interno della famiglia familiare.

Sono state riportate diverse frasi dell'uomo, violente, pronunciate davanti ad amici e parenti: "Non fai un ca**o, ti fai solo mantenere, sei la mia schiava". La donna è stata segregata in casa, con lo smartphone volutamente danneggiato dall'uomo per isolarla. Poi lui l'ha minacciata anche di morte: "Sei la rovina della mia vita, tu sei mia, non uscire senza di me, altrimenti ti ammazzo. Ti faccio ammazzare, ti butto nel Po".

La donna è stata malmenata con botte, calci e pugni, ma lei "per paura", non è mai andata al Pronto soccorso. L'ha violentata di continuo, perché, le ripeteva, "tu sei mia, devi fare tutto quello che voglio io, sennò, ti butto fuori casa e ti faccio togliere le figlie". Le violenze si sarebbero compiute anche davanti alle figlie.

Dopo la querela, mamma e figlie sono state allontanate dall'abitazione e portate al sicuro in una comunità. Ma per paura di incontrare il marito e padre violento uscivano di rado, solo insieme all'educatrice della comunità. A scuola, le insegnanti avevano trovato un escamotage: facevano entrare le bimbe da una porta secondaria. Ma il padre violento non ha mai smesso di cercarle, a scuola, nei parchi. Anche dopo la condanna. Ora è in carcere.

