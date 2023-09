Pretende un rapporto sessuale dalla figlia di 10 anni della ex, poi la sequestra

In manette un 36enne originario della Bulgaria che dopo aver preteso un rapporto sessuale con l'ex compagna e con la figlia di 10 anni, ha tentato di sequestrare entrambe. La donna è riuscita a chiamare i carabinieri, facendo arrestare l’orco. È successo a Mondragone.

Cosa è successo

Secondo la ricostruzione dei militari il 36enne si sarebbe recato in auto sotto casa della ex, poi avrebbe ordinato a entrambe, con modi aggressivi, di salire sul mezzo. Al rifiuto della 26enne, il bulgaro l'avrebbe seguita in casa, tirata per i capelli e trascinata ancora verso l'auto, sempre con la bimba al seguito costretta ad assistere alle violenze. Poi l’uomo si è fermato nei pressi di un bar, intimando alle sue vittime di non seguirlo, con la minaccia di un bastone di ferro. Proprio in quel frangente l'ex compagna ha trovato il coraggio di denunciarlo ai carabinieri.

In preda al terrore le vittime si sono poi rifugiate in una cornetteria sulla statale Domiziana. La 26enne di origine bulgare ha riferito di essere stata sequestrata dall'ex compagno, che era ancora nelle vicinanze. L'uomo, che non è il padre della bambina, è stato fermato e condotto in caserma. È stato denunciato per i reati di tentata violenza sessuale, sequestro di persona, minacce, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

