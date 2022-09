Precipita dalla stanza dell'ospedale e muore: "È stata una caduta accidentale"

Sarebbe stata di natura accidentale e non volontaria la caduta costata la vita a Giuseppe Bonessa, 83enne precipitato nel vuoto domenica scorsa, 25 settembre, da una finestra dell'ospedale Molinette di Torino. L'anziano, come spiega il collega Davide Petrizzelli su TorinoToday, non aveva mai manifestato in alcun modo volontà autolesionistiche ed era stato appena sottoposto a un intervento chirurgico con anestesia, per cui sarebbe tornato a casa il giorno successivo. La tragedia è avvenuta nel corso della notte. Il corpo dell'83enne di Carignano, nel Torinese, era stato recuperato solo la mattina dai vigili del fuoco perché rimasto incastrato in un'intercapedine.

All'inizio si era pensato a un suicidio, ma gli accertamenti eseguiti dagli agenti delle volanti della polizia hanno confermato che si è trattato di una caduta fortuita. L'uomo era vestito anziché in pigiama, come se volesse tornare a casa in anticipo e avesse scambiato la finestra della camera con la porta di uscita dall'ospedale. Inoltre aveva preparato la borsa per andare via. Una delle ipotesi è che fosse in preda a uno stato confusionale provocato da qualche farmaco. I familiari, che lo avevano visto molto agitato la sera precedente, chiedono che sia fatta piena luce sulle cause del decesso e vogliono capire perché l'uomo, viste le sue condizioni, non sia stato sorvegliato in modo costante. Tuttavia, non hanno sporto alcuna denuncia.

Dall'azienda ospedaliera Città della Salute, di cui l'ospedale Molinetta fa parte, replicano: "I controlli nelle stanze da parte del personale sono freuquenti, anche nelle ore notturne, e così è avvenuto quella notte. Il paziente era molto agitato e dal reparto hanno costantemente informato i familiari sia sul decorso del ricovero sia sulla necessità di ricorrere alla sedazione. Anche quando si sono accorti della finestra aperta e del paziente assente i familiari sono stati avvisati immediatamente".