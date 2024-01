L'uomo che crede di chattare con Angelina Jolie e compra la "sua" auto da 50mila euro

Un uomo di La Spezia sulla quarantina, che aveva iniziato a chattare tramite Facebook con un sedicente profilo di Angelina Jolie, a un certo punto ha accettato la proposta della presunta attrice di vendergli la propria auto ma, in cambio di 50mila euro, ha ricevuto "solo" il video dell'imbarco sulla nave della vettura che in Italia non è mai arrivata. Quell'auto non esisteva. E nemmeno Angelina Jolie. Ovviamente si trattava di una truffa.

Secondo quanto riferisce nel dettaglio La Nazione, non c'era dunque Angelina Jolie dietro a quel profilo Messenger, ma "dei truffatori del centro Africa che una volta intascati i soldi sono spariti". E il truffato, "che credeva di aver agganciato la celebre interprete di Lara Croft, non ha potuto fare altro che denunciare l'accaduto alla polizia postale. Con ben poche speranze di riavere i suoi soldi".

"Il crimine informatico si va specializzando ed è in continua evoluzione. Dal classico messaggino telefonico, che invita a cliccare su un link bancario e a inserire i dati del proprio conto, fino allo spoofing, cioè un sistema che permette di clonare un numero di telefono conosciuto, per esempio quello della questura, per spingere l'ignara vittima a fidarsi dell'interlocutore", spiega Alessandro De Nanni, agente della polizia postale.

L'esperto passa poi a trattare il tema delle truffe legate al trading finanziario: "Si parte con piccoli investimenti da 150-200 euro e poi si convince la vittima ad aumentare l'impegno mostrando attraverso delle app create ad arte i fantomatici guadagni che vengono accumulati. Di solito la truffa diventa palese nel momento in cui l'utente chiede di poter prelevare. Ci può cascare chiunque".

De Nanni fa notare, inoltre, che è possibile che le truffe siano spesso ideate dalla criminalità organizzata, che sfrutta le nostre abitudini tecnologiche per ingannarci. La polizia postale è al momento impegnata nell'organizzazione di un tour nelle scuole e nei centri per anziani, finalizzato a mettere in guardia sui pericoli del web.