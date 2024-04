"Ammazzati velocemente": trovato impiccato in una scuderia dopo le frasi choc dell'ex compagna

"Ammazzati velocemente, buttati da qualche parte, in un fiume magari". "Come fai a respirare sapendo che sei un problema per tutti?" Sono solo alcune dei messaggi, pesantissimi, che gli inquirenti hanno scoperto sul telefono di un 43enne di Torino trovato in fin di vita in un ex fienile nel settembre 2022. Nonostante i soccorsi, l'uomo era entrato in coma ed era morto pochi giorni più tardi.

Dall'inchiesta guidata dal pubblico ministero Paolo Scafi emerge poi il crudele retroscena. Autrice di quelle parole piene d'odio era l'ex compagna, una coetanea di origini brasiliane. Con decine di messaggi, secondo qli inquirenti, avrebbe spinto l'ex fidanzato a togliersi la vita facendo leva sulla fragilità dell'uomo.

La persecuzione e gli inviti espliciti a farla finita: ora la donna risulta irreperibile

Insulti feroci e inviti espliciti a farla finita: "Come fai a respirare sapendo che sei un problema per tutti". "Sarebbe bellissimo ammazzarsi in questo mese. Non tutti hanno la possibilità di scegliere il mese in cui morire". E, ancora: "Prendo i popcorn e ti giuro che tutti faremo finta di piangere". "Mi dispiace per il pianeta che sei ancora vivo".

I due avevano avuto una breve relazione dall'agosto 2021 fino al gennaio 2022. Per l'accusa, la 43enne avrebbe creato una serie di profili falsi sui social iniziando a perseguitarlo. La donna è ora a processo per istigazione al suicidio, ma per la giustizia italiana risulta irreperibile e il procedimento rischia di arenarsi.

La scorsa settimana si è infatti tenuta l'udienza preliminare ma il procedimento è stato sospeso in quanto l'imputata avrebbe lasciato Torino e per tornare in Brasile, facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono attualmente incorso ma intanto il processo è stato rinviato a settembre e il rischio è quello che venga emesso un verdetto di proscioglimento per irreperibilità.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112.