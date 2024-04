Travolto da un'auto viene lasciato agonizzante sull'asfalto: muore poco dopo in ospedale

Un uomo di 57 anni è stato travolto e ucciso questa notte da un'auto pirata, e ora sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al conducente che è fuggito. La vittima è Michele Dalla Valle, piacentino, che da qualche tempo si era trasferito da Rivergaro a Carpaneto.

L'uomo è stato trovato riverso a terra, gravemente ferito, a pochi metri da casa sua. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Piacenza, qui è morto nel corso della notte.

Il fatto è avvenuto a Carpaneto, piccolo comune in provincia di Piacenza, intorno alle 23 di sabato 27 aprile, quando una donna di passaggio lungo via Leopardi ha notato un uomo a terra immobile sull'asfalto. A questo punto ha cercato aiuto nella vicina sede della pubblica assistenza e in breve è arrivata sul posto anche l'autoinfermieristica dell'ospedale di Fiorenzuola. Insieme ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri del Norm di Fiorenzuola e i colleghi della stazione di Carpaneto.

L'uomo era in gravi condizioni e presentava molti traumi e contusioni su tutto il corpo. Il 118 lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Piacenza, ma nel corso della notte il 57enne è morto a causa della gravità del suo quadro clinico.

Parallelamente sono scattate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola che per prima cosa hanno messo sotto esame le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona. Al momento però ancora nessuna traccia dell'automobilista pirata.