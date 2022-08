Giovane trovato morto in auto. I testimoni: "Tre donne con lui, sono scappate"

Ad allarmare i residenti sono state le urla di una passante, che ha notato un uomo che non respirava chiuso dentro un'auto. Da qui l'intervento della polizia, che ha trovato il cadavere di un 30enne a Roma, nella zona di Centocelle. L'uomo è di origini cinesi ma nato nella Capitale. Indagano gli investigatori del commissariato Porta Maggiore.

Il ritrovamento del cadavere

Secondo quanto accertato, la vettura era in sosta in piazza dei Bossi. Braccio fuori dal finestrino, seduto al lato guida, sul corpo del 30enne nessun evidente segno di violenza. I soccorsi per l'uomo non sono serviti a nulla. Secondo i primi accertamenti del medico legale l'automobilista potrebbe essere deceduto per un malore.

Il giallo delle tre donne

Una morte naturale, secondo i primi riscontri degli investigatori. A tingere di mistero il decesso sono le parole di alcuni testimoni. Avrebbero visto l'uomo in compagnia di tre donne, che poi si sarebbero allontanate dalla vettura. E' stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.