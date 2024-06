L'irruzione durane la cena, poi gli spari: morto un 38enne

Hanno fatto irruzione in una struttura abbandonata alla periferia di Bari e hanno aperto il fuoco: a morire è stato un uomo di 38 anni di origine indiana, freddato da un colpo di pistola che lo ha raggiunto nel petto. L'agguato si è verificato nella tarda serata di ieri, 31 maggio, in un rudere nel quartiere periferico di Ceglie del Campo, diventata da tempo rifugio per alcuni senza tetto e cittadini extracomunitari.

L'irruzione durante la cena: erano tre giovani italiani, la polizia batte la pista di una spedizione punitiva

A fare irruzione nella struttura tre uomini, probabilmente italiani, tutti molto giovani: è quanto raccontato da alcune persone presenti nella struttura che stavano bevendo e mangiando insieme alla vittima intorno alle 23 di ieri. Secondo le prime ipotesi avanzate dagli agenti della squadra mobile di Bari, coordinati dal magistrato Matteo Soave, potrebbe trattarsi di una spedizione punitiva. Le indagini dovranno ora accertare l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza che possano aiutare ad identificare i tre presunti autori dell'omicidio.