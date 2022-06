Trovato un altro cadavere dopo quello di Nevila: caccia al killer

A poco più di 24 ore dall'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta trovata senza vita nei pressi del torrente Parmignola domenica mattina a Sarzana, tra Liguria e Toscana, un altro cadavere è stato rinvenuto nella stessa zona. Il macabro ritrovamento oggi, 7 giugno. Si tratta di un uomo giovane, presumibilmente italiano. Sul corpo sono stati trovati segni di violenza. Non si esclude, al momento, un collegamento con il mondo della prostituzione e con il caso di Nevila.

Il giallo di Nevila Pjetri

Gli inquirenti di Sarzana si trovano quindi adesso due indagini che corrono parallele. Solo nelle prossime ore si potrà dire se i due casi sono correlati o se si tratta solo di una macabra coincidenza.

La morte di Nevila Pjetri è ancora avvolta nel mistero. Il corpo era abbandonato sull’argine del torrente Parmignola al confine tra i Comuni di Sarzana e Luni. Gli inquirenti hanno allargato il raggio delle indagini non soltanto nella zona di Marinella, dove la 35enne si prostituiva da diverso tempo ma anche nella vicina Toscana. Proprio in Toscana la donna viveva con il marito, che secondo le ricostruzioni dei giornali locali era ignaro della "doppia vita" della donna.

La certezza è che sia stata picchiata e che ha provato a difendersi, ma poi è stata colpita dietro l'orecchio sinistro. Nevila Pjetri potrebbe essere stata uccisa con un colpo di pistola di piccolo calibro sparato da distanza ravvicinata oppure con un punteruolo. Potrebbe essere stata massacrata, non da un cliente ma da qualcuno del racket della prostituzione. Forse aveva deciso di non prostituirsi più, oppure voleva mettersi "in proprio". Al momento sono tutte solo ipotesi. E' stato aperto un fascicolo per omicidio e non ci sono persone fermate.