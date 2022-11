Tragedia della solitudine: muore in casa, trovato cadavere dopo due mesi

Ennesima tragedia della solitudine. Un uomo di 82 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di Bari, il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Secondo una prima analisi, il decesso risale a circa due mesi prima del ritrovamento.

L'uomo viveva in un appartamento di via Putignani, dove è stato trovato, Sarebbe stata la figlia della vittima a chiamare le forze dell'ordine, non riuscendo a contattare il padre. Sul posto sono intervenute le squadre della polizia e dei vigili del fuoco, col 118. Il corpo dell'anziano è stato trasportato al Policlinico, dove sarà effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Casi del genere non sono, purtroppo rari. A giugno il corpo senza vita di un uomo, ormai mummificato, è stato rinvenuto in un appartamento di Torino. Ad allarmare le autorità in quel caso erano stati i vicini di casa, allarmati dal cattivo odore provenire dalla casa dell'uomo. Il mese prima una tragedia simile era avvenuta nel Comasco.