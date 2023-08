Uomo trovato morto in casa, aveva le gambe legate con un cavo

Lo hanno trovato su una sedia, con le gambe legate da un cavo. La morte di un uomo di 50 anni, a Mestre, è un giallo. Come si legge su VeneziaToday, i vicini hanno chiamato i vigili del fuoco per via del forte odore che proveniva dall'appartamento di vicolo Fucini. Quando i vigili del fuoco giovedì pomeriggio sono entrati hanno fatto la macabra scoperta: il corpo di M.P. era in stato di decomposizione.

La polizia ha avviato le indagini. Secondo le prime informazioni l'uomo è morto almeno 15-20 giorni prima del ritrovamento. A metà luglio quindi. L'appartamento è stato passato al setaccio e si cerca di ricostruire la vita dell'uomo, le sue abitudini, i suoi contatti. Possibile che nessuno lo abbia cercato? Che nessuno si sia insospettito non avendo sue notizie? Sul corpo non c'erano ferite visibili e solo l'autopsia potrà fare luce sulle cause del decesso e dare le prime risposte a quello che finora è un mistero.

