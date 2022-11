Uomo morto accoltellato in casa, sospetti sulla famiglia

Un uomo è stato trovato morto oggi, 16 novembre, nella propria abitazione di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Sul corpo sono state trovate diverse ferite da taglio.

La vittima aveva 56 anni. A chiamare i soccorsi è stata la moglie. In casa era presente anche il figlio della coppia, di 24 anni. La famiglia viveva in via Rosolen, Il personale sanitario ha solo potuto accertare il decesso dell'uomo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Treviso e Vittorio Veneto. La pista privilegiata è quella dell'omicidio in ambito familiare. Dinamica e movente sono da ricostruire.