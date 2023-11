Uomo trovato morto in casa: era legato e aveva un sacchetto in testa

Giallo a Firenze, dove in un appartamento di via de Pinedo è stato trovato il cadavere di un uomo. Si tratta di Safaei Chaikar Kiomars, cittadino iraniano di 72 anni. A dare l'allarme nel primo pomeriggio di oggi, 30 novembre, è stato uno dei fratelli. Secondo quanto si apprende, avrebbe trovato la porta dell'appartamento aperta. La vittima era legata mani e piedi e aveva un sacchetto in testa. Si ipotizza quindi l'omicidio.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha sequestrato l'immobile e iniziato gli accertamenti. La casa si trova in una strada parallela a viale Guidoni, nelle vicinanze del polo universitario di Novoli e del palazzo di Giustizia. Si lavora per ricostruire contatti e frequentazioni della vittima.

