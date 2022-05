Uomo trovato morto sulle montagne

È stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo questa mattina in una zona impervia del comune di Taipana, in provincia di Udine. Come fa sapere il soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia, la segnalazione di alcuni cacciatori è arrivata ai carabinieri di Taipana.

Sono state allertate quindi la guardia di finanza e la stazione di Udine del soccorso alpino che si stanno recando sul posto a Plasencis. Al momento non sono state diffuse le generalità dell'uomo.