L'uomo morto da mesi trovato mummificato vicino a un centro commerciale

Era morto presumibilmente da mesi, mummificato. Un cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto ieri mattina, mercoledì 24 gennaio, in una baracca tra i campi nei pressi di Moncalieri, comune della città metropolitana di Torino, all'altezza di corso Savona, in borgata Rossi. Sul posto, non distante da un cavalcavia e da un centro commerciale, sono intervenuti i carabinieri di Moncalieri. Il corpo è stato portato in camera mortuaria a Torino, e sono in corso gli accertamenti necessari per risalire all'identità.

Il cadavere era in avanzato di decomposizione e il riconoscimento non è stato ancora effettuato, ma si sospetta che possa trattarsi di un senzatetto di origine egiziana, che era solito rifugiarsi in questa baracca da diversi anni. Non si esclude alcuna pista, per il momento: dal malore alla morte per il freddo o per altre cause. Andrà fatta chiarezza.

A dare l'allarme è stata una donna, figlia della proprietaria del terreno: si stava occupando della pulizia dell'area e ha trovato il cadavere. In seguito alla chiamata al 112, sono intervenuti i militari e il medico legale. Sulla salma è stata disposta l'autopsia da parte dell'autorità giudiziaria.