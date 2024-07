Muove stritolato nel carro miscelatore: aveva 52 anni

L'agricoltura è uno dei settori più a rischio incidenti sul lavoro, così come l'edilizia. Si registra oggi, domenica 7 luglio 2024, l'ennesima morte bianca, quella di un titolare di un'azienda agricola di San Martino di Lupara, in provincia di Padova.

A perdere la vita Gianni Zanetti, 52 anni, proprio mentre stava lavorando nel suo podere. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'agricoltore sarebbe finito, per cause in corso di accertamento, dentro il carro miscelatore in funzione, utilizzato per la miscelatura del cibo per il bestiame. È morto stritolato dal macchinario. A scoprire il cadavere i familiari, che non vedendolo tornare per il pranzo sono andati a cercarlo. Posto sotto sequestro il macchinario, a disposizione della magistratura.