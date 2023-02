Uomo pestato a sangue in un parcheggio, ha un orecchio quasi staccato

Il viso tumefatto e coperto di sangue, il lobo di un orecchio quasi staccato. Un uomo di 46 anni è stato trovato così venerdì 24 febbraio in un parcheggio vicino al cimitero di Quartu Sant'Elena. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari e le sue condizioni sono disperate. I carabinieri hanno fermato il presunto aggressore, che è stato portato in caserma con l'accusa di tentato omicidio.

La vittima sarebbe stata colpita violentemente sul volto non solo con le mani, ma anche con un oggetto di metallo. Ancora tutto da chiarire il motivo del pestaggio. Il 46enne proprio questa mattina era stato denunciato perché ritenuto responsabile del danneggiamento di ben 25 auto a Quartu. Eppure non sarebbe questo episodio la radice della violenza. I carabinieri - secondo quanto raccolto dall'Ansa - stanno concentrando le loro indagini sul mondo della droga per capire il movente.