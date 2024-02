Uomo sbranato mentre fa jogging: forse ucciso a morsi da tre rottweiler

Orrore a Manziana, piccolo comune vicino Roma. Un uomo di mezza età è stato trovato riverso a terra, senza vita, in abiti da jogging. Il corpo presentava profonde ferite. La vittima non è stata ancora identificata e indossava scarpe da ginnastica e pantaloncini corti.

Chi lo ha trovato, secondo quanto raccolto, ha notato profonde lesioni su tutto il corpo, riconducibili a sbranatura di un animale. Le ferite sono sul viso e sulle braccia. Intervenuti sul posto gli operatori del 118, non c'è stato nulla da fare: l'uomo era già morto. I carabinieri di Manziana, i guardia parco del bosco comunale e i carabinieri forestali del comune alle porte di Roma hanno trovato alcuni cani di razza rottweiler nelle vicinanze. Intervenuti anche veterinari e accalappia cani dotati di fucili con sedativi, oltre alla protezione civile, al sindaco e al vicesindaco di Manziana.

Forse aggredito da tre rottweiler

Come riferisce RomaToday, l'uomo si trovava appena fuori dalla cittadina, intento a fare jogging, quando sarebbe stato aggredito brutalmente da alcuni cani, tre rottweiler, che lo hanno massacrato con morsi in faccia e sulla parte superiore del corpo. Gli animali sarebbero fuggiti da un'abitazione non distante dal luogo dell'attacco. Il corpo, ormai privo di vita, è stato rinvenuto intorno alle 8.30 di domenica 11 febbraio. I tre rottweiler sono stati catturati.