Scompare dall'ospedale, rintracciato al Quirinale: "Voglio incontrare Mattarella"

"Voglio incontrare Mattarella". Così si è giustificato un uomo di 48 anni che, in ospedale a Roma per una visita, si è dileguato ed è stato rintracciato nei pressi del Quirinale.

A riportare l'episodio è RomaToday. L'uomo era al policlinico Tor Vergata per una visita medica, ma è sparito nel nulla. Sono stati i familiari, non trovandolo, a dare l'allarme. Sono scattate le ricerche. Le forze dell'ordine hanno diffuso la descrizione dell'uomo e una pattuglia del I gruppo Centro della polizia locale lo ha individuato in prossimità del Quirinale. Fermato, si è giustificato dicendo che voleva incontrare il presidente della Repubblica. Gli agenti hanno contattato i familiari, ai quali è stato riaffidato.