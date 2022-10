Uomo di 38 anni sequestrato e torturato per non avere pagato l'affitto

Non paga l'affitto e così subisce una vera e propria spedizione punitiva: viene sequestrato e picchiato selvaggiamente. E' l'incubo capitato a un uomo di 38 anni di Castel Gandolfo che è riuscito a scappare dai suoi aguzzini e chiedere aiuto. Sanguinante e con lesioni su tutto il corpo, si è trascinato fino a un'abitazione e ha supplicato il custode dello stabile di soccorrerlo. Oggi, 12 ottobre, i carabinieri hanno arrestato 5 persone tra i 35 e i 66 anni, tutte già con precedenti. Sono accusate, in concorso tra loro, di sequestro di persona, tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza.

Questa la ricostruzione fatta dai carabinieri. Domenica 2 ottobre la vittima viene raggiunta in casa da tre persone, tra i quali il proprietario di casa (ritenuto il mandante della spedizione punitiva) che lo picchiano. Il motivo sta nei canoni di affitto non pagati, per duemila euro. I tre lo caricano su un'auto in direzione di una villetta isolata di Castel Gandolfo, li attendono altri due complici. Gli indagati, dopo aver rapinato il 38enne del telefono cellulare e del portafoglio contenente 400 euro in contanti, iniziano a pestarlo con calci, pugni e un bastone metallico. Con un machete lo feriscono a una gamba. Poi l'uomo passa la notte sul pavimento, sorvegliato a turno. Lunedì mattina viene costretto a chiedere a un conoscente la somma di 5.000 euro, da consegnare al proprietario di casa e ai suoi complici, pena la recisione di un orecchio e delle dita delle mani nonché subire violenza sessuale.

Il 38enne chiede di andare in bagno e riesce a scappare dai sequestratori. Trova rifugio nella portineria di un comprensorio nella frazione "Laghetto" di Castel Gandolfo. Intervengono i carabinieri e il 118. Viene portato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata. I medici riscontrano traumi multipli al volto, una lesione della gamba sinistra, un timpano perforato, rottura del setto nasale e lesioni interne polmonari.

I carabinieri avviano le indagini e individuano l'abitazione teatro delle violenze. Trovano anche il machete ancora sporco di sangue, vari fazzoletti di carta utilizzati dalla vittima per asciugarsi le ferite, mozziconi di sigaretta con tracce ematiche e un'asta per tende spezzata in più punti. Poco dopo viene trovata anche l'auto usata per trasportare il 38enne, con ancora tracce di sangue. Da qui arrivano ai cinque indagati, che adesso sono in carcere.