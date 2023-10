Spara al figlio e poi scappa: caccia all’uomo

Caccia al padre che dopo aver sparato al figlio si è dato alla fuga. La sparatoria sarebbe avvenuta poco dopo le 13 nell'androne di un palazzo in centro a Sanremo, più precisamente in via Pietro Agosti vicino a Piazza Eroi. L'uomo, forse dopo un litigio, avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco prima di far perdere le proprie tracce. Al momento non si conoscono ancora le condizioni di salute della vittima, rimasta ferita, la sua età e la sua identità. Ignoto anche il movente. La polizia sta cercando di rintracciare l'aggressore nelle vie limitrofe. Al setaccio anche i quattro appartamenti della palazzina.

+++Articolo in aggiornamento+++