Un uomo è stato trovato in un bosco: sul corpo diverse ferite da taglio

Il cadavere di un uomo di origini straniere, di circa 40 anni, è stato trovato la mattina di domenica 21 gennaio, in un'area boschiva di Pieve del Grappa, nel Trevigiano. Sul corpo dell'uomo sarebbero state trovate delle profonde ferite da taglio alla testa e al torace e per questo gli inquirenti non escludono l'ipotesi dell'omicidio.

Il decesso dovrebbe risalire al giorno prima del rinvenimento del corpo. La vittima sarebbe stata vista l'ultima volta nella serata del 20 gennaio, nel locale in cui lavorava. A fine turno non ha però più fatto rientro a casa: i familiari hanno dato l'allarme ai carabinieri domenica mattina: poche ore dopo il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato. Sul luogo del ritrovamento è stata scoperta anche un'auto, una Mercedes bianca, sulla quale sono in corso i rilievi della Scientifica. Indagano i carabinieri del Comando provinciale di Treviso.