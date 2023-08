Uomo trovato morto in un ascensore: è stato ucciso

Una rissa, un uomo ucciso di botte e i due presunti autori del delitto, trovati in un ascensore assieme al cadavere della vittima, arrestati in flagranza per omicidio volontario. È un giallo l'omicidio di Lorenzo Nardelli, un uomo di 32anni, trovato senza vita nella notte tra il 9 e il 10 agsosto in un condominio di via Rampa Cavalcavia, nelle vicinanze della stazione di Mestre, in provincia di Venezia. Il corpo era all'interno dell'ascensore, nel quale c'erano anche due persone che vivono in uno degli appartamenti del palazzo. Contrariamente alla versione del tentato furto finito in tragedia, appresa in un primo momento, il decesso sarebbe dovuto a un omicidio, scaturito forse dopo una lite tra persone che si conoscevano.

Era un ladro, ce lo siamo trovato in casa", si sono difesi i due arrestati, i cugini di origine moldava Radu e Marin Rasu, muratori di 32 e 35 anni. Un fatto di sangue sul quale stanno ancora lavorando la polizia e i magistrati della Procura lagunare che stanno verificando il racconto degli arrestati giudicato lacunoso.

La vittima era residente a Salzano, nel Veneziano. I due che erano con lui, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbero stati fermati con l'accusa di omicidio volontario. Assieme alla polizia sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco perché la cabina dell'ascensore, probabilmente per gli scossoni, era rimasta bloccata all'altezza del terzo piano.

Inizialmente sembrava che l'uomo fosse morto durante una colluttazione seguita a un tentato furto, ma la versione fornita dagli indagati fa sollevare diversi dubbi. In realtà non è ancora chiarito il motivo per cui il 32enne si trovasse lì. L'assassinio dell'uomo nell'ascensore non ha al momento una ricostruzione certa. Gli arrestati hanno sostenuto di aver sventato un tentativo di furto in casa. Avrebbero dato la caccia a tre malviventi che si erano trovati davanti: due sono riusciti a fuggire, uno invece ha tentato di scappare prendendo l'ascensore dove è stato bloccato e malmenato. Fino a morire.

Il loro racconto ora dovrà passare al vaglio degli indizi e delle testimonianze dei vicini raccolte sul luogo dagli agenti della mobile. Perché potrebbe anche essere, si ipotizza, che i tre si conoscessero, e quindi la colluttazione finita in omicidio, nasconderebbe una storia diversa da quella del furto.