Uomo trovato morto sui binari all'alba: esclusa l'ipotesi investimento

È stato trovato morto, steso sui binari tra Genova Sestri Ponente e Voltri, un uomo di circa 50 anni la cui identità non è stata ancora diffusa. Il drammatico ritrovamento è avvenuto da parte di un passante intorno alle 5:30 di venerdì 19 luglio. Sul posto sono presto intervenuti gli operatori dell'ambulanza "Misericordia ponente soccorso", ma per l'uomo non c'era ormai niente da fare.

Come riporta GenovaToday, dai primi accertamenti sembra da escludersi che il 50enne possa essere stato investito da un treno. Si fa strada l'ipotesi del malore, ma le verifiche sono ancora alle prime battute e al momento le indagini sono state affidate agli agenti della polizia ferroviaria (Polfer).

Ritardi e cancellazioni lungo le linee ferroviarie

La circolazione ferroviaria è stata inizialmente sospesa per poi riprendere parzialmente: al momento i treni possono transitare su un solo binario. Intercity e regionali possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti; i convogli regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Articolo in aggiornamento