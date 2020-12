È accaduto in un piccolo paese in provincia di Torino. Era stato denunciato per maltrattamenti e la compagna con i tre figli era andata vivere in una comunità per sfuggire alle sue minacce

Un uomo di 53 anni residente in provincia di Torino si è ucciso mentre era collegato al telefonino per salutare in videochiamata la figlia di sei anni. È successo, racconta oggi La Stampa, domencia sera in una casa di campagna in un piccolo paese. L'uomo era stato denunciato per maltrattamenti e nei suoi confronti era scattato il codice rosso. Prima di spararsi ha scritto un foglietto di carta in cui rivelava di aver pianificato tutto.

L'uomo che si uccide in video davanti alla figlia

La donna si era presentata davanti ai carabinieri il 9 gennaio scorso per denunciarlo e la procura di Ivrea aveva fatto scattare una perquisizione, trovando una pistola e un fucile ad aria compressa regolarmente denunciati e sequestrati. La compagna e i tre figli, che hanno un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, hanno lasciato la casa in estate trovando ospitalità presso una comunità protetta. Lui era stato licenziato e ora lavorava in biblioteca come volontario per avere un aiuto economico e ciboo. Aveva avuto anche un'ischemia e intanto minacciava e insultava la compagna fino a quando non ha chiamato la figlia e si è suicidato davanti a lei.