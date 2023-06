Un uomo è stato ucciso a coltellate, fermato il presunto killer

Un uomo è stato trovato morto in una palazzina a Desio, in provincia di Monza, nella mattina di oggi 4 giugno. Quando i carabinieri sono giunti sul luogo del delitto, dopo la segnalazione al 112 partita da alcuni condomini, si sono trovati davanti il corpo senza vita della vittima sul ballatoio, a pochi passi dalla porta di ingresso della sua abitazione che divideva con la compagna.

I militari stanno lavorando alla ricostruzione dell'omicidio dell'uomo, di origine straniera. Sul corpo della vittima sono state rinvenute diverse ferite da arma da taglio. A quanto emerso ad aggredirlo a morte sarebbe stato un uomo di nazionalità cubana, già in custodia dei carabinieri di Desio.

Sulla vicenda al momento vige ancora il massimo riserbo ma intanto le indagini stanno continuando perché le dinamiche da chiarire sono ancora parecchi. Della vittima per esempio non si conosce l’identità e nemmeno nulla si sa sulle cause che hanno portato al tragico epilogo.