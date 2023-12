Il mistero dell'uomo massacrato a coltellate nel parcheggio

Gli autori dell'omicidio di Ranjit Singh, l'indiano di 51 anni assassinato la sera della vigilia di Natale in un parcheggio di via Milano a Brescia, sono ancora sconosciuti. I carabinieri stanno lavorando per identificare le persone coinvolte. Secondo quanto riferito dai militari, che hanno interrogato i testimoni presenti durante l'aggressione, due individui avrebbero avvicinato Singh nel parcheggio, colpendolo al torace e all'addome con armi da taglio. Le ferite ne hanno causato la morte in pochi minuti, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori.

I motivi dell'agguato sono ancora oscuri: si sa solamente che si è trattato di un attacco breve quanto violento. Secondo i testimoni, i due aggressori sono poi fuggiti a bordo di un'utilitaria, dirigendosi verso lo svincolo della tangenziale. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso l'auto, ma purtroppo non sono riuscite a catturare la targa.

Alcune informazioni potrebbero emergere dal telefono cellulare di Singh, rinvenuto danneggiato accanto al cadavere: la speranza è che possa contenere dettagli sull'identità degli assassini e sulle motivazioni che hanno portato al loro terribile gesto.