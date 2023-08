Uccide a coltellate il vicino di 35 anni dopo una lite condominiale

Omicidio per una lite condominiale a Santa Margherita Ligure (Genova), sabato sera (19 agosto). Un 35enne è stato accoltellato a morte da un vicino di casa, 58enne italiano, arrestato dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita e del nucleo investigativo di Genova. Nella serata di ieri, a Santa Margherita, all'interno di un condominio, a seguito di una lite tra vicini, il 35enne è stato colpito a morte con un coltello da un 58enne. La vittima si chiamava Alessio Grana. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la rissa poi sfociata in omicidio. L'aggressore è stato portato al pronto soccorso di Lavagna, dove è piantonato ed è stato interrogato dai carabinieri.

La vittima, presumibilmente in stato di alterazione psicofisica, si sarebbe recata davanti alla porta di ingresso di casa del vicino, colpendolo con un bastone nel corso della discussione, secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori. A quel punto, il 58enne avrebbe impugnato un coltello, colpendo il giovane al torace, e poi ha chiamato i soccorsi. L'uomo, interrogato in caserma anche dal magistrato di turno, è stato arrestato per omicidio.

Continua a leggere su Today.it...