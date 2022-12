"Ha ucciso un uomo con uno schiaffo", arrestato un ragazzo di 18 anni

Avrebbe ucciso un uomo di 57 anni colpendolo al volto con un violento schiaffo. Per questo motivo un ragazzo di 18 anni, Domenico Roberto Sciuto, è stato arrestato dalla polizia di Catania per omicidio preterintenzionale. La vittima, ricevuto il colpo, è caduta per terra riportando un trauma cranio-encefalico che si à rivelato letale. L'aggressione è avvenuta il 30 luglio scorso e dopo mesi di indagini si è arrivati al provvedimento a carico del diciottenne.

Come ricostruisce CataniaToday, tutto è accaduto in piazza Nettuno, sul lungomare Ognina di Catania, vicino a un'area attrezzata con giochi per bambini. A dare l'allarme è stata una famiglia che ha visto l'uomo, tremante, mentre cercava di aggrapparsi allo schienale di una panchina senza però riuscirci e finendo a terra. Il 57enne, mauriziano, è stato soccorso e portato in ospedale dove è morto due giorni dopo. L'autopsia ha accertato che il decesso è avvenuto per un trauma cranio-encefalico.

L'uomo ucciso con uno schiaffo: le telecamere hanno ripreso tutto

La polizia ha visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona. Gli occhi elettronici hanno ripreso tutto. La vittima e un giovane, poi identificato nel 18enne arrestato, hanno una discussione animata, in apparenza senza ragione. Il ragazzo colpisce il mauriziano con uno schiaffo talmente violento da farlo cadere per terra. Nei video si vede poi la vittima a terra e l'aggressore che gli versa un secchio d'acqua d'acqua in faccia. Poi prende l'uomo per un braccio e lo tira fino a farlo alzare e portarlo verso una panchina. Lo lascia lì e si allontana.