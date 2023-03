Ucciso a colpi di pistola mentre cammina in strada a Roma

Un uomo di 33 anni è morto è stato ucciso a colpi di pistola nella serata di mercoledì 8 marzo, intorno alle 20, colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Francesco Selmi, in zona Tor Cervara a Roma. A sparare sarebbe stato il passeggero di una moto fuggita subito dopo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i Carabinieri. Secondo quanto accertato dagli inquirenti la vittima, di nazionalità romena, aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche quella del regolamento di conti.

Almeno quattro i colpi di pistola esplosi, secondo i testimoni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montesacro e del nucleo investigativo di via In Selci che indagano.

Secondo quanto emerso dalle prime battute, la vittima. R.S.M. le sue iniziali, è stata avvicinata in strada da due uomini in sella a una motocicletta, uno dei quali ha sparato diversi colpi mentre il motore era ancora acceso, uccidendolo all'istante. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva a pochi metri da dove è stato ucciso. Quindi la fuga per le vie del quartiere. La scena potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di alcuni negozi.

