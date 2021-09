La mamma è contro il vaccino: 17enne la porta in tribunale (e vince)

Per potersi vaccinare contro il Covid 19 si era dovuto rivolgere alla giustizia, visto che uno dei genitori era contrario alla somministrazione del siero contro il coronavirus. Adesso, un 17enne della provincia di Arezzo, ha ottenuto il via livera dal giudice e potrà sottoporsi alla vaccinazione.

Il padre era favorevole alla vaccinazione anti-Covid, la madre contraria. La soluzione extragiudiziale, tentata dall'avvocato, non si era concretizzata e cosi' il caso e' finito in Tribunale. La giudice tutelare Cristina Colombo, sentite le parti, ha deciso di autorizzare con una sentenza la vaccinazione per il ragazzo. Vaccinazione che il giovane ha già effettuato, come confermato dal suo legale, Gianni Baldini.

Non si tratta del primo caso in cui dei figli minorenni portano i genitri no-vax davanti al giudice, ma non sono mancati anche casi di liti in famiglia, in cui è dovuta intervenire sempre la giustizia, che spesso e volentieri ha dato ragione alle parti pro-vax.