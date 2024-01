Vaiolo delle scimmie, 10 casi a Firenze: il focolaio partito dalla discoteca

A Firenze sono dieci le persone risultate positive al cosiddetto vaiolo delle scimmie, infezione virale per la quale nel 2022 l'Organizzazione mondiale della sanità aveva decretato un'emergenza sanitaria globale, rientrata da diversi mesi. Come anticipato da Repubblica, i casi sono emersi dalla seconda settimana di gennaio, a partire da un medico di famiglia nel Mugello che per primo ha segnalato un paziente sospetto, per il quale le analisi hanno poi dato conferma di positività al virus del "Monkeypox".

Il focolaio della discoteca

A quanto è emerso, 7 sui 10 casi di contagio sarebbero collegati. Sette ragazzi risultati positivi, tutti giovani, avrebbero infatti partecipato ad una festa di Capodanno in un locale di Firenze. I loro casi erano emersi già nelle scorse settimane, mentre gli altri tre contagi risalgono agli ultimi giorni. La Regione Toscana ha già inviato una segnalazione al ministero della Salute, come previsto per questo tipo di malattie, mentre si lavora per ricostruire la mappa dei contagi.

Sintomi e modalità di contagio

Il vaiolo delle scimmie si manifesta principalmente attraverso delle eruzioni cutanee con vescicole, linfonodi ingrossati e febbre. L'Istituto superiore di Sanità spiega che il contagio tra umani può avvenire con una vicinanza stretta e prolungata con un sintomatico, come può accadere parlando a poca distanza con conseguente passaggio di goccioline di saliva. Altre modalità di diffusione includono il contatto fisico a lesioni cutanee e i rapporti sessuali.