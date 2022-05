Vaiolo delle scimmie: altri due casi in Italia

Salgono a tre i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Ad annunciarlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Ho appena ricevuto notizia dal Seresmi (Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive) che anche gli altri due casi sospetti correlati con il caso zero italiano, sono stati confermati" spiega D'Amato. "Pertanto salgono a 3 i casi di vaiolo da scimmie, tutti presi in carico dall'Istituto Spallanzani. Ho aggiornato il ministro Roberto Speranza sull'evoluzione della situazione".

La notizia del primo caso confermato era arrivata nel primo pomeriggio di ieri. A contrarre la malattia è stato un ragazzo tornato dalle isole Canarie, che si era presentato in ospedale a Roma con sintomi riconducibili al virus. "Il quadro clinico - hanno fatto sapere dall'istituto Spallanzani - è risultato caratteristico e il Monkeypox virus è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e di sequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee. La persona è ricoverata in isolamento in discrete condizioni generali". Ora la conferma di altri due casi accertati.

In Europa si contano già decine di infezioni. Il primo contagio nel Regno Unito sarebbe stato "importato" dopo un viaggio all'estero in un'area endemica, gli altri sarebbero autoctoni. Sempre nel Regno Unito, secondo le autorità sanitarie britanniche, le trasmissioni sono concentrate, senza un legame causale individuato, nella comunità gay.

Cosa è il vaiolo delle scimmie

Il vaiolo delle scimmie è un'infezione virale solitamente associata ai viaggi in Africa occidentale. La trasmissione all'uomo può avvenire attraverso il contatto con un animale o un essere umano infetto o con materiale corporeo umano contenente il virus. La trasmissione tra gli esseri umani avviene principalmente attraverso grandi goccioline respiratorie. E' necessario un contatto faccia a faccia prolungato. Il virus può anche entrare nel corpo attraverso fluidi corporei, materiale della lesione o contatto indiretto con materiale della lesione.

"Questa è la prima volta che vengono segnalate catene di trasmissione in Europa senza collegamenti epidemiologici noti con l'Africa occidentale e centrale", dicono dall'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). Elemento, questo, che impensierisce gli esperti.

Come riconoscere il vaiolo delle scimmie

Il periodo di incubazione del vaiolo delle scimmie è in genere da 6 a 16 giorni, ma può arrivare fino a 21. I sintomi sono: febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, brividi ed esaurimento. In genere si sviluppa un'eruzione cutanea. Questo spesso inizia sul viso e poi si diffonde ad altre parti del corpo, compresi i genitali. L'eruzione cutanea attraversa diverse fasi e può assomigliare alla varicella o alla sifilide, prima di formare finalmente una crosta, che in seguito cade. La differenza nell'aspetto da varicella o sifilide è l'evoluzione uniforme delle lesioni. Quando la crosta cade una persona non è più infettiva.